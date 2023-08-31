Соцмережа X дозволить платну політичну рекламу, скасувавши заборону 2019 року

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Соцмережа X (раніше - Twitter) підтвердила, що скасовує заборону на платну політичну рекламу - це крок, який компанія зобов'язалася зробити на початку цього року, невдовзі після того, як Ілон Маск взяв на себе управління соцмережею.

Про це пише TechCrunch.

Компанія заборонила таку рекламу ще в 2019 році під керівництвом тодішнього гендиректора Джека Дорсі, стверджуючи тоді, що "охоплення політичних повідомлень потрібно заробляти, а не купувати". Але новий керівник X вважає інакше.

У X заявили, що почнуть дозволяти політичну рекламу в рамках своїх зусиль, спрямованих на зміцнення своєї прихильності до свободи слова.

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"Насправді X, швидше за все, потребує рекламних доларів, які приносить політична реклама, враховуючи, що продажі реклами X в США впали на 59% в порівнянні з минулим роком, як писала в червні The New York Times", - нагадує видання.

X заявляє, що продовжуватиме застосовувати спеціальну політику щодо платної політичної реклами в США, яка включатиме просування неправдивого або оманливого контенту, "покликаної підірвати довіру громадськості до виборів".

"Теоретично це означає, що вірусні змови, подібні до #sharpiegate або #stopphesteal з минулих виборів, не будуть дозволені за новими правилами Х. Однак поки що невідомо, які дії X вживатиме проти таких заходів", - додає TehcCrunch.

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Компанія також заявляє, що створить глобальний центр прозорості реклами, доступний для всіх, хто хоче переглянути політичні пости, які просуваються на X.

Крім того, X заявляє, що буде запроваджено "надійний" процес перевірки, який гарантуватиме, що рекламу зможуть розміщувати лише ті групи та кампанії, які мають на це право.

Економічна правда