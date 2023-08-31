Microsoft відокремить Teams від пакету Office, щоб уникнути антимонопольного штрафу ЄС

reuters

Корпорація Microsoft оголосила, що відокремить свій додаток для чату і відеозв'язку Teams від пакетуOffice в Європі у спробі зупинити антимонопольне розслідування Єврокомісії.

Про це пише Reuters.

Компанія також заявила, що спростить роботу конкуруючих продуктів з її програмним забезпеченням, але конкуренти заявили, що їй, можливо, доведеться зробити більше, щоб уникнути можливого антимонопольного штрафу з боку ЄС.

Запропоновані зміни з'явилися через місяць після того, як Європейська комісія розпочала розслідування зв'язку між Office і Teams, після скарги від конкуруючого додатку для обміну повідомленнями Slack, що належить Salesforce.

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Кроки Microsoft, оголошені в четвер, схожі на попередні поступки, які не змогли вирішити регуляторні проблеми. Антимонопольний орган ЄС заявив, що взяв до відома заяву компанії і відмовився від подальших коментарів.

Комісія може пред'явити компанії офіційні звинувачення восени, якщо вона не посилить свою пропозицію, повідомили Reuters минулого місяця ознайомлені джерела.

Teams додали до Office 365 у 2017 році безкоштовно. Згодом він замінив Skype для бізнесу і набув популярності під час пандемії частково завдяки відеоконференціям.

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"Сьогодні ми оголошуємо про зміни, які, як ми сподіваємося, почнуть вирішувати ці проблеми, навіть якщо розслідування Європейської комісії триває, і ми співпрацюємо з нею", - зазначила віце-президент Microsoft у справах європейських урядів Нанна-Луїза Лінде.

Зміни, які набудуть чинності з 1 жовтня, застосовуватимуться в ЄС і Швейцарії.

Основним корпоративним клієнтам Microsoft, які представляють більшість комерційних підприємств компанії в Європі, буде дозволено перейти на версію Office без Teams за ціною на 2 євро на місяць дешевше, ніж з Teams.

Нові корпоративні клієнти зможуть придбати Teams окремо за 5 євро на місяць.

Будуть впроваджені нові ресурси підтримки, щоб допомогти клієнтам і незалежним постачальникам програмного забезпечення, які хочуть видалити дані з Teams і використовувати їх в іншому продукті.

Microsoft також розробить новий метод розміщення веб-додатків Office у конкуруючих додатках і сервісах, подібно до того, як це робиться з Teams.

Конкуренти кажуть, що пропозиція Microsoft у її нинішньому вигляді навряд чи сподобається антимонопольному відомству ЄС.

"Це гра на публіку. Я не думаю, що Комісія це оцінить. У пропозиції немає нічого прогресивного", - заявило джерело в галузі.

Економічна правда