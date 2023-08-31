Наглядову раду "Укренерго" очолив колишній президент енергосистеми ЄС

Наглядову раду Оператора системи передачі НЕК "Укренерго", що залишалася без голови з моменту затвердження в грудні 2021 року, очолив її незалежний член Даніель Доббені - у минулому президент Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO‐E).

Рішення ухвалила наглядова рада "Укренерго".

"Правління "Укренерго" вітає обрання Даніеля Доббені головою наглядової ради. Його професійний досвід буде дуже корисним для стратегічного розвитку компанії", - прокоментував призначення голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

В "Укренерго" зазначили, що Доббені має понад 40 років досвіду роботи в енергетичній сфері. Зокрема, у 2008 році став першим президентом Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO‐E).

Реклама:

Також Доббені був президентом ОСП Німеччини 50Hertz GmbH та віцепрезидентом і президентом асоціації GO15. З 2003 по 2012 рік обіймав посади генерального директора Elia Group, бельгійсько-німецького оператора системи передачі.

Нагадуємо:

На початку грудня 2021 року Міненерго затвердило весь склад наглядової ради компанії. Членами наглядової ради стали Деян Остоїч, Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковський – незалежні члени, Юрій Токарський, Михайло Ільницький, Юрій Бойко – представники держави.

Реклама:

У квітні 2022 року Міністерство енергетики припинило повноваження незалежного члена наглядової ради Деяна Остоїча у зв'язку з поданою ним заявою. До цього 6 січня 2022 року Міненерго припинило повноваження члена наглядової ради Михайла Ільницького, призначивши замість нього Олександра Баранюка. Ільницький був призначений керівником АТ "Українські розподільні мережі" ("УРС"), створеного для управління корпоративними правами держави в обленерго.