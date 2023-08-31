Міненерго напрацювало Концепцію забезпечення енергетичної безпеки

Міністерство енергетики підготувало Концепцію забезпечення енергетичної безпеки, яку очільник відомства Герман Галущенко презентував на засіданні робочої групи з енергетичної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Участь в другому засіданні робочої групи "Президентська формула миру: енергетична безпека" взяли також представники міжнародних дипломатичних місій в Україні.

Галущенко зазначив, що після відвертих маніпуляцій Росії на газових ринках Європи увесь світ зрозумів важливість забезпечення безпеки енергопостачання і недопущення використання енергії як зброї.

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Після цього низка країн почали вживати жорсткі заходи щодо монополіста, такі як передача газових сховищ, якими керували росіяни, та введення прайс-кепів і створенням міжнародних платформ щодо узгодження спільних дій у протидії шантажисту.

"Але нашою ключовою метою має стати не тільки усунення Росії з ринку, а і недопущення її повернення на нього", - підкреслив міністр.

Міністр запропонував учасникам робочої групи розглянути підготовлений українською стороною проєкт Концепції забезпечення енергетичної безпеки та разом напрацювати механізми, які не дозволять використовувати енергію як зброю у майбутньому.

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Напрацьовані Україною пропозиції передбачають комплексну відповідь цивілізованого світу на виклики енергетичній безпеці - як на рівні окремих країн, так і на глобальному рівні.

Україні необхідно:

створення захисного "щита" для енергооб’єктів через системи та обладнання ППО;

постачання і формування запасів обладнання в Європі для відновлення енергетичної інфраструктури;

міжнародний нагляд за енергетичними об'єктами та взаємний захист, зокрема, враховуючи зони безпеки навколо ядерних об'єктів;

інвестування в децентралізовані енергосистеми;

вивчення альтернативних шляхів постачання викопного палива;

розширення потужностей з’єднань для полегшення обміну електроенергією.

На глобальному рівні необхідно заборонити політично мотивовану експлуатацію енергетичних ресурсів. Для цього - розробити документи у межах міжнародного права,оновити статути міжнародних організацій, посилити повноваження Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), диверсифікувати джерела імпорту енергії.

Як зазначають в Міненерго, впровадження цих комплексних заходів має сприятиме підвищення надійності енергопостачання, зміцненню стійкості енергетичної інфраструктури, диверсифікація торгівлю енергією та джерел, глобальній співпраці для недопущення енергетичної маніпуляції РФ.