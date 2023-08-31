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Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах

Четвер, 31 серпня 2023, 09:00 - Європейська правда

Міністр транспорту Франції Клеман Бон анонсував підготовку пропозиції, яка регулюватиме мінімальну ціну на авіаперельоти в Європейському Союзі для боротьби зі змінами клімату.

Як пише "Європейська правда", про це Бон заявив в інтерв’ю французькому тижневику L’Obs.

Французький посадовець сказав, що подасть пропозицію про встановлення мінімальної ціни на авіаперельоти колегам із ЄС найближчими днями.

"Квитки на літак за 10 євро, коли ми перебуваємо в розпалі екологічного переходу, більше не можливі. Це не відповідає їхній ціні для планети", – вважає він.

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"Я відкрито закликаю оподатковувати діяльність, що забруднює навколишнє середовище, щоб інвестувати в екологічний перехід", – підкреслив Бон.

За його словами, уряд Франції також планує збільшити податок на рейси, що вилітають із неї, аби збільшити інвестиції в залізничний транспорт.

Ініціатива Парижа вплине передусім на лоукостери. За рахунок низьких цін на найшвидший та один із найбезпечніших видів транспорту вони стали успішними компаніями в ЄС.

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Водночас їхні низькі тарифи іноді не покривають витрат. Крім того, авіаперельоти спричиняють більше викидів парникових газів, ніж подорожі потягом.

У травні цього року у Франції набула чинності урядова постанова, яка забороняє внутрішні авіарейси для поїздок, які можна здійснити менш ніж за дві з половиною години на поїзді. Мета полягає у скороченні шкідливих викидів, які припадають на авіацію, шляхом зменшення рейсів.

Тим не менш, залізничні подорожі в межах Європи залишаються на 71% дорожчими за авіаперельоти

Європейська правда

Франція авіа транспорт
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