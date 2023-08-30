Завдяки АПЛ та Саудівській Аравії: футбольні клуби цього літа витратили на трансфери рекордні 7,6 мільярдів євро

Перехід Неймара в "Аль-Хіляль" поки є рекордним для саудівської ліги Getty Images

Футбольні клуби всього світу 2023 року побили рекорд за витратами на купівлю нових гравців у літнє трансферне вікно - до 30 серпня ця сума загалом сягнула 7,63 млрд євро.

Про це свідчать дані Transfermarkt.

Таким чином, цього літа клуби побили рекорд витрат літнього трансферного вікна доковідного 2019 року (7,568 млрд євро).

"Нинішній показник став історичним за три дні до дедлайну, і це незважаючи на те, що Ла Ліга та Серія А зараз далекі від своїх трансферних витрат, які вони здійснили влітку 2019-го до спалаху Covid-19. Англійська Прем'єр-ліга та Проліга Саудівської Аравії намагаються надолужити відставання. В ніч з 29 на 30 серпня трансферні інвестиції на 1 617 гравців досягли загалом 7,631 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

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У той час як англійські клуби витрачають все більше з року в рік (цього літа - 2,43 млрд євро), у тому числі завдяки величезним телевізійним угодам, багато італійських клубів і практично вся Ла Ліга скорочують витртаи. Наприклад, іспанські клуби цього літа витратили на нових гравців лише 398 млн євро - на 1 млрд євро менше, ніж у 2019 році.

"На противагу цій тенденції, вища ліга Саудівської Аравії зарекомендувала себе як важковаговик на трансферному ринку, оскільки фінансовий фейр-плей не відіграє ролі на Близькому Сході. З нинішніми 846 млн євро трансферних витрат, ліга, яка субсидується державою, позиціонує себе як новий авторитет завдяки низці багатих клубів і частково відповідальна за те, що виводить світові витрати в нові виміри", - пише Transfermarkt.

Слідом за АПЛ та саудівською лігою далі за витратами йдуть клуби з італійської Серії А (794 млн євро), німецької Бундесліги (696 млн євро), французької Ліги 1 (691 млн євро) та іспанської ла Ліги (398 млн євро).

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При цьому наскільки високим буде новий рекорд витрат, стане відомо не 2 вересня, наступного дня після дедлайну трансферного вікна в європейських топ-лігах, а 20 вересня, коли закриється трансферне вікно в Саудівській Аравії.

Найдорожчим трансфером літа-2023 станом на 30 серпня є перехід англійського півзахисника Деклана Райса з "Вест Гема" в "Арсенал" за 116,6 млн євро.

А найдорожчий трансфер у саудівську лігу - перехід за 90 млн євро бразильця Неймара з "ПСЖ" в "Аль-Хіляль".

ЕП готує матеріал про причини рекордних інвестицій Саудівської Аравії у футбол та інші види спорту, який вийде найближчим часом.

Економічна правда