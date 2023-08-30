Шмигаль просить МОЗ вивчити питання безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію доручив Міністерству охорони здоров'я додатково вивчити питання забезпечення безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції.

Відповідь прем'єра розміщена на сторінці петиції.

"МОЗ не заперечує перегляд правового статусу (категорії відпуску), а саме переведення препаратів, що застосовуються для екстреної контрацепції, до групи лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, із запровадженням певних обмежень їх відпуску щодо віку пацієнтів шляхом внесення відповідних змін до реєстраційних матеріалів", - зазначив Шмигаль.

"Враховуючи суспільний інтерес до питань, порушених в електронній петиції, МОЗ доручено додатково опрацювати їх", - додав він.

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Водночас зазначається, що процедура внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб здійснюється за ініціативою заявника з поданням до МОЗ заяви на внесення змін та реєстраційних матеріалів щодо обґрунтування заявленої зміни.

Нагадуємо:

17 серпня петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

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