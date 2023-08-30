Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Держпідприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) підписало меморандум про взаєморозуміння із портами Південної Луїзіани та Нового Орлеану (США).
Про це повідомляє пресслужба АМПУ.
"Меморандум засвідчує наміри сторін у співпраці в напрямках технічного планування, розвитку, будівництва, адміністрування, експлуатацію та обслуговування портової інфраструктури. В рамках меморандуму узгоджена співпраця з Одеським морським портом (ОФ ДП "АМПУ")", - йдеться у повідомленні
"Сполучені Штати та Україна, будучи двома провідними світовими експортерами зерна, пишаються своєю роллю у забезпеченні світу продовольством.
Цей меморандум закріплює підтримку українського народу в захисті своєї свободи і створює альянс з нашими українськими партнерами, який зосереджується на нашій спільній місії - обслуговувати клієнтів по всьому світу і створювати економічне процвітання для наших громад", - заявив гендиректор порту Південної Луїзіани Пол Метьюз.
РФ систематично обстрілюють українську портову інфраструктуру. Після припинення дії "зернової угоди" у липні 2023 року росіяни здійснили низку ракетних атак на порти Одещини та морські порти Дунаю.
Економічна правда