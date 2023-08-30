Україна і Норвегія домовились про "транспортний безвіз": почне діяти з 1 вересня

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Україна розширила список країн, з якими діє угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом - про транспортний безвіз домовилися із Норвегією, спеціальний режим починає діяти з 1 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Міністерство за результатами Змішаної комісії підписало протокол із Міністерством транспорту Королівства Норвегії про "транспортний безвіз" - можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів. Він розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище.

"Спрощений режим починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень", - йдеться у повідомленні.

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"Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє "транспортний безвіз" - наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу.

Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року", - заявив заступник міністра Сергій Деркач.

Щоб скористатись "безвізом", у перевізника має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки, пояснюють у міністерстві.

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Водночас для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишається можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії домовились про дозволи на наступний рік. Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 - з/до третіх країн.

У міністерстві нагаддали, що у червні 2023 року Україна домовилась про "транспортний безвіз" з Північною Македонією. Також вдалось погодити квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік з Азербайджаном.

Економічна правда