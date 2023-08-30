В "Ашані" оцінили збитки, завдані уламками російської ракети магазину в Києві

"Ашан" оцінює у десятки мільйонів гривень відновлення одного зі своїх супермаркетів у Києві, який був пошкоджений уламками російські ракети у ніч на 30 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі "Auchan Україна", пише Forbes.

У пошкодженій частині "Ашану" потрібно відновити покрівлю, вентиляційну систему, металеві конструкції.

Відновлення "обійдеться у десятки мільйонів гривень і займе місяці", йдеться в повідомленні.

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Наразі в "Auchan Україна" очікують на результати експертизи.

"Якщо не буде ризику для клієнтів і співробітників – ми зможемо відгородити цю зону, запустити роботу магазину й паралельно продовжувати ремонтні роботи", – додали у пресслужбі "Auchan Україна".

За даними пресслужби, пожежу швидко ліквідували, але з 30 серпня супермаркет тимчасово припиняє роботу магазину для усунення наслідків влучання.

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пресслужба "Ашан"

пресслужба "Ашан"

Нагадуємо:

У березні 2023 року стало відомо, що французький ритейлер Auchan планує відкрити нові магазини у Росії під назвою "Мій Ашан" та фактично подвоїти свою присутність на ринку РФ.

За повідомленням очільника КМВА Сергія Попка, у ніч на 30 серпня відбулася найбільша ракетна атака на Київ з весни.

Через падіння уламків ракет спалахнула будівля гіпермаркету "Ашан РівГош" у Дарницькому районі.