Нафта знову дорожчає через скорочення запасів у США

Ціни на нафту 30 серпня продовжили зростання після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів сирої нафти в США та через занепокоєння щодо урагану в Мексиканській затоці, який також міг вплинути на пропозицію.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень піднялися на 29 центів, або 0,34%, до 85,78 доларів за барель до 06:35 GMT.

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Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 37 центів, або 0,46%, до 81,53 долара.

Що вплинуло на ціни

Запаси нафти в США скоротилися приблизно на 11,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 25 серпня, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти.

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Аналітики пояснюють, що більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США є позитивним для нафтового ринку, оскільки свідчить про стійкий попит.

У той же час інвестори купували ф'ючерси через побоювання щодо урагану "Ідалія", який проноситься над Мексиканською затокою на схід від основних місць видобутку нафти та природного газу в США.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), на шельф Мексиканської затоки припадає близько 15% видобутку нафти в США і близько 5% видобутку природного газу.

Основна нафтова компанія Chevron Corp CVX.N евакуювала частину персоналу з регіону, але видобуток продовжувався на її ділянках у Мексиканській затоці.

Також очікується, що поставки нафти залишаться обмеженими, оскільки аналітики очікують, що Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку до жовтня.