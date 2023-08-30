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УЗ повідомила про затримку поїздів через пошкодження інфраструктури на Житомирщині

Середа, 30 серпня 2023, 10:22 - Анастасія Жарикова

"Укрзалізниця" попередила про затримку руху трьох поїздів внаслідок пошкодження залізничного полотна ворогом вночі 30 серпня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Поїзди затримуються у зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу в Житомирській області.

Зокрема, дещо затримаються:

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  • №54 Перемишль - Київ до 2 годин;
  • №743 Дарниця - Львів до 1 години;
  • №68 Варшава - Київ до 30 хвилин.

Решта  84 поїздів далекого сполучення продовжують рух за розкладом.

"Приносимо вибачення і працюємо над відновленням руху за стандартним графіком", - додали в УЗ.

Нагадуємо:

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Вночі 30 серпня росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області, внаслідок падіння збитого дрона було частково пошкоджено залізничне полотно.

Укрзалізниця війна
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