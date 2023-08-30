Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ

Європейська комісія готова надати пропозиції, як можна використати заморожені російські активи в інтересах України.

Про це повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає Укрінформ.

"Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання", – зазначив Вігард.

Чиновник нагадав, що це питання обговорювалось лідерами держав та урядів ЄС на останньому засіданні Європейської Ради в наприкінці червня.

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"Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня", – сказав Вігард.

За його словами, Єврокомісія готова надати "докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами".

Також триває інтенсивна робота з партнерами із Великої сімки.

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"Для нас дуже важливо координувати це на міжнародному рівні", – додав він.

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Нагадуємо:

Пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.