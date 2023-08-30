Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
Європейська комісія готова надати пропозиції, як можна використати заморожені російські активи в інтересах України.
Про це повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає Укрінформ.
"Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання", – зазначив Вігард.
Чиновник нагадав, що це питання обговорювалось лідерами держав та урядів ЄС на останньому засіданні Європейської Ради в наприкінці червня.
"Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня", – сказав Вігард.
За його словами, Єврокомісія готова надати "докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами".
Також триває інтенсивна робота з партнерами із Великої сімки.
"Для нас дуже важливо координувати це на міжнародному рівні", – додав він.
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Нагадуємо:
Пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.