NASA та IBM розробляють модель ШІ для моніторингу стану Землі

Американське космічне агентство NASA спільно з корпорацією IBM та компанією HuggingFace розробляє модель штучного інтелекту нового рівня, яка буде допомагати науковцям відстежувати зміни клімату, стану лісів, повітря та інші екологічні аспекти.

Про це пише Engadget.

"За оцінками NASA, лише у 2024 році її місії з вивчення Землі згенерують близько чверті мільйона терабайт даних.

Для того, щоб кліматологи та дослідницька спільнота могли ефективно опрацьовувати ці масиви необроблених супутникових даних, IBM, HuggingFace та NASA співпрацюють над створенням геопросторової моделі з відкритим вихідним кодом, яка слугуватиме основою для нового класу штучних інтелектів у сфері клімату та наук про Землю, що зможуть відстежувати вирубку лісів, прогнозувати врожайність сільгоспкультур та оцінювати викиди парникових газів", - йдеться у повідомленні.

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Для цього проєкту IBM використала нещодавно випущений Watsonx.ai як базову модель, що використовує дані супутника NASA Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS), які збираються ЄКА і слугують основою для створення ШІ.

Зі свого боку, HuggingFace розміщує модель на своїй платформі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.

За даними IBM, шляхом точного налаштування моделі на "маркованих даних для картографування повеней і шрамів від опіків", команда змогла покращити продуктивність моделі на 15% порівняно з поточним станом, використовуючи вдвічі менший обсяг даних.

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Економічна правда