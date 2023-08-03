AFP подало до суду на соцмережу Маска через відмову обговорювати плату за новини

Французьке новинне агентство AFP подало позов до суду Парижа проти на соцмережу Ілона Маска Twitter (нещодавно перейменовану в "X"), звинувативши компанію у відмові обговорити можливу оплату за поширення контенту агентства.

Про це пише Reuters.

У 2019 році Франція прийняла правило авторського права, яке отримало назву "суміжні права", що зобов'язує великі онлайн-платформи розпочинати переговори з видавцями, які прагнуть отримати винагороду за новини.

"AFP висловило свою стурбованість у зв'язку з явною відмовою платформи вступати в дискусії щодо реалізації суміжних прав для преси", - йдеться в заяві агентства.

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Маск розкритикував цей крок AFP у своєму пості в "X".

"Це дивно. Вони хочуть, щоб ми платили їм за трафік на їхній сайт, де вони отримують прибуток від реклами, а ми ні!?", - написав він.

У "X" не відповіли на прохання про коментар.

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У 2021 році антимонопольне відомство Франції оштрафувало компанію Google на 500 мільйонів євро за невиконання розпоряджень щодо ведення переговорів з новинними виданнями країни.

З того часу Google зобов'язався вирішити суперечку і оголосив про укладення угод з AFP та кількома іншими провідними французькими новинними організаціями. Facebook, що належить Meta Platforms, також підписав угоди з деякими французькими виданнями.

Економічна правда