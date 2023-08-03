Lufthansa фіксує рекордні прибутки на тлі зростання цін на квитки

Німецький авіаперевізник Lufthansa отримав за підсумками 2 кварталу цього року 1,1 млрд євро скоригованого прибутку до вирахування відсотків і податків - це на 177% більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року і є рекордним показником для компанії.

Про це пише Financial Times.

У Lufthansa заявили, що її прибутковість продовжить зростати у 2023 році, навіть у порівнянні з "рекордним рівнем попереднього року".

Компанія прогнозує збереження попиту на подорожі після пандемії та високі ціни на квитки до кінця року.

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У період з січня по червень Lufthansa, до складу якої входять Eurowings і швейцарські перевізники, перевезла понад 55 млн пасажирів, що приблизно на третину більше, ніж у 2022 році, але все ще не досягла рівня 2019 року через повсюдний дефіцит персоналу в секторі.

Генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор заявив, що компанія найматиме в середньому 1 000 нових співробітників на місяць у 2023 році, оскільки очікує, що результати цього року будуть "одними з трьох найкращих в історії Lufthansa Group".

Однак компанія заявила, що пропонована її авіакомпаніями провізна спроможність буде нижчою за попередній прогнозний діапазон через "постійні вузькі місця в європейській системі повітряного руху".

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Високий попит у поєднанні з обмеженням пропозиції дозволили авіакомпаніям підвищити ціни, а зростання середньої вартості авіаквитків випереджає інфляцію.

Акції Lufthansa впали на 6 відсотків вранці в четвер. Аналітики Deutsche Bank заявили, що інвестори, ймовірно, будуть розчаровані зростанням витрат, які з'їдають вищі прибутки. Хоча вищі ціни на квитки покриють інфляцію витрат, вищі ціни, що стягуються аеропортами, і зростання витрат на технічне обслуговування означають, що вартість перевезення пасажирів зросла на 7 відсотків порівняно з минулим роком.

Компанія заявила, що завдяки відновленню попиту на далекомагістральні рейси, вона планує повернути в експлуатацію ще два літаки Airbus A380 - найбільший у світі двопалубний пасажирський літак - цього року. Компанія додала, що наступного року представить нові літаки Boeing 787 та Airbus A350.

Економічна правда