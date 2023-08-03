Європейські IPO впали до найнижчого рівня з 2009 року

У першій половині 2023 року в Європі було зареєстровано лише 34 компанії, що є найнижчим показником з 2009 року, коли наслідки глобальної фінансової кризи спричинили занепад на ринках.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що у першому півріччі цього року європейські компанії залучили шляхом лістингу на фондому ринку лише 2,4 млрд єаро.

"Кількість компаній, що пройшли лістинг в Європі, впала до найнижчого рівня з часів світової фінансової кризи, що підкреслює жахливий стан регіонального ринку первинних публічних розміщень на тлі економічного спаду і привабливості виходу на біржу в США.

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Зменшення кількості IPO відбувається на тлі періоду глибокого занепокоєння європейських фондових ринків, які намагаються утримати компанії, що швидко зростають. Натомість багато компаній обирають розміщення акцій у США, приваблені більшим обсягом капіталу та інвесторами, які охочіше йдуть на ризики та фінансують нові компанії", - пише газета.

Цього року привабливість Нью-Йорка стала ще виразнішою, і компанії, серед яких британський виробник мікросхем Arm, вирішили розміститися там, а не на внутрішній біржі.

Компанії, які вже торгують на європейських фондових біржах, також розглядають можливість виходу на американський ринок. Золотодобувна компанія AngloGold Ashanti та компанія з виробництва будівельних матеріалів CRH планують змінити місце лістингу.

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"Відсутність активності на ринку IPO є досить разючою", - сказав партнер PwC у Великій Британії з питань ринків капіталу Річард Спілсбері.

За даними Асоціації фінансових ринків Європи (AFME), у першій половині 2023 року компанії залучили лише 2,4 млрд євро через IPO в Європі, що також є найнижчим показником за останні 14 років. Залучений капітал знизився на 42% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Деякі європейські компанії віддають перевагу лістингу за кордоном, тому що в США краща ліквідність.

Структурно ринки капіталу США є більш привабливими для ризикового капіталу", - пояснили в AFME.

За даними Dealogic, цього року ринок лістингу в США зіткнувся з набагато меншим уповільненням: у першому півріччі 75 компаній здійснили розміщення акцій і залучили 11,5 млрд дол, що є найнижчим показником з 2015 року за обсягом і вартістю.

Румунський виробник електроенергії Hidroelectrica залучив 1,6 млрд євро на Бухарестській фондовій біржі в липні, що стало найбільшим лістингом на європейському фондовому ринку цього року.

Найбільшим IPO в Лондоні цього року стало розміщення акцій фінтех-компанії CAB Payments, яка минулого місяця залучила 300 млн фунтів стерлінгів.

Економічна правда