ПриватБанк за пів року різко наростив чистий прибуток - майже вп'ятеро

Чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-червень 2023 року становив 29,75 млрд грн, що в 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

Про це свідчить неконсолідований піврічний звіт банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом, зокрема, у другому кварталі цього року чистий прибуток сягнув 13,7 млрд грн, що в 5,3 раза перевищує чистий прибуток за другий квартал минулого року.

Чистий процентний дохід ПриватБанку за перше півріччя збільшився на 81,4% - до 27,86 млрд грн, зокрема в другому кварталі зростання становило 74,2% - до 14,09 млрд грн.

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Тим часом чистий комісійний дохід у січні-червні цього року збільшився на 41,3% - до 11,64 млрд грн, зокрема в другому кварталі - на 43,65%, до 5,94 млрд грн.

Значний внесок у поліпшення фінансового результату банку зробило зниження збитку від скорочення корисності в першому півріччі цього року до 769 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 7,54 млрд грн.

За даними звіту, у другому кварталі цього року за цією статтею було навіть отримано 51 млн грн прибутку проти 5,67 млрд грн збитку в другому кварталі минулого року.

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ПриватБанк також повідомляє, що його сукупний прибуток за перше півріччя цього року сягнув 35,89 млрд грн, що в 7,4 раза перевищує показник за січень-червень минулого року, зокрема, у другому кварталі-2023 сукупний прибуток становив 19,325 млрд грн проти 4,85 млрд грн за аналогічний період 2022 року.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2023 року активи банку зросли на 5%, досягнувши 568,84 млрд грн станом на 30 червня.

Таке зростання пояснюється збільшенням обсягу готівки та коштів у НБУ з 96,4 млрд до 148,23 млрд грн і кредитів та авансів клієнтам - з 68,08 млрд грн до 76,53 млрд грн, тоді як інвестиції в цінні папери підвищилися несуттєво - з 239,75 млрд грн до 240,64 млрд грн, а заборгованість інших банків скоротилася на 24,6% - до 78,3 млрд грн.

Кошти клієнтів ПриватБанку за перше півріччя-2023 збільшилися з 471,97 млрд грн до 488,06 млрд грн, водночас капітал зріс із 57,79 млрд грн до 69,52 млрд грн.

Нагадуємо:

За даними Нацбанку України на 1 червня 2023 року, ПриватБанк є лідером за загальними активами (742,433 млрд грн) серед 65 банків країни.

Згідно з даними НБУ, за другий квартал Приват закрив 79 відділень, скоротивши мережу до 1131 підрозділу на території України, хоча в його звіті зазначено, що на середину року в нього було вісім філій і 1199 відділень, це лише на одне менше, ніж на початок року.