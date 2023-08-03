Собівартість будівництва стрімко зросла: що тягне ціни догори - дослідження

За перше півріччя 2023 року ціна квадратного метра в житлових комплексах Києва зросла майже на чверть залежно від рівня попиту на об’єкт, а ціни догори тягне стан підприємств виробників будівельних матеріалів.

Про це йдеться в дослідженні аналітиків групи компаній DIM.

Так, за перше півріччя 2023 року середньозважена ціна квадратного метра на ліквідні формати житлових комплексів в столиці зросла від 15 до 23% залежно від рівня реального попиту на об’єкт. А, наприклад, собівартість будівництва в категорії комфорт+ виросла на 33%.

Найбільше змінились ціни в комплексах квартальної забудови та багатофункціональних новобудовах із активним статусом будівництва. Саме на них зосереджений фокус уваги платоспроможного попиту зараз.

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І, як свідчать результати дослідження, ціни догори тягне невпинне зростання собівартості будівництва, зокрема витрат на будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи.

"Під впливом інфляції та переукладання нових контрактів на постачання по новому курсу валют вартість будівельних матеріалів зросла в середньому від 15 до 53%, а робоча сила здорожчала на 35% через те, що дуже багато працівників призвані до лав ЗСУ і займаються волонтерством", - коментує ситуацію комерційний директор групи компаній DIM Олена Рижова.

За попередніми даними Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, щонайменше 70 великих підприємства, що виготовляють будівельні матеріали, понад 300 середніх і близько 1000 малих наразі втрачені.

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"Окупанти постійно грабують підприємства, технологічні лінії нищать, розбирають на металобрухт. Через це ми вимушені шукати нових підрядників - як в Україні, так і за її межами та постійно шукати нові логістичні ланцюжки. Наприклад, зараз йдуть розмови про постачання скла із Туреччини, Польщі, Румунії, Болгарії", - розповідає керівник тендерного відділу групи компаній DIM Дмитро Сандлер.

Галузь виробництва скла через війну постраждала найбільше. Лисичанський склозавод зазнав великих втрат через війну, постачання цього матеріалу в цілому суттєво ускладнилось. Саме тому вартість квадратного метра скла, яке використовується на будівництві, зросла на 98% порівняно з довоєнними показниками.

Суттєве збільшення термінів поставок, кардинальна зміна та ускладнення логістичних ланцюжків продовжують впливати і на решту будматеріалів.

Так, у першому півріччі, за даними аналітиків компанії, бетон вже додав в середньому 6-10% залежно від характеристик, скло 46-53%, паливно мастильні матеріали - 15-20% залежно від характеристик.

"Враховуючи обсяги втрачених або пошкоджених потужностей виробників якісних будматеріалів, подорожчання логістичних ланцюжків через релокацію та інфляційні процеси, до кінця року категорія будматеріалів в структурі витрат на собівартість будівництва цілком прогнозовано може додати ще щонайменше 15%, а окремі матеріали - бетон, скло, паливно мастильні та оздоблювальні матеріали можуть подорожчати ще більше", - переконана Рижова.

Нагадуємо:

Ринок житлової нерухомості в Україні залишається в глибокій кризі, заявлені продавцями ціни не підкріплені ринковими чинниками, а оренда стала набагато більш вигідним варіантом для тих, хто потребує житла. Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність за червень 2023 року, оприлюдненому Національним банком.

Ціни на вторинному ринку краще відображають баланс ринкових сил. Але житло переважно продається зі знижками: на поступки йдуть продавці.

Про те, що ціни на ринку нерухомості є далекими від свого природного, підкріпленого ринковими факторами рівня, свідчить і співвідношення ціни та оренди. Воно майже в два рази перевищує історичне середнє.