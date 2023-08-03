"Укрзалізниця" через попит призначила два додаткові потяги з Києва до Львова

"Укрзалізниця" на тлі великого попиту пасажирів на поїздки на захід України призначила додаткові потяги з Києва до Львова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Попри триваючі ремонти на критичних ділянках інфраструктури, які дозволять в подальшому більш безпечно та швидко подорожувати поїздами, залізниця знаходить можливості призначити додаткові поїзди для вивозу пасажирів", – зазначили в УЗ.

Зокрема, було призначено додаткові потяги:

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№191/192 Київ — Львів

Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:05.

№163/164 Київ — Львів.

Потяг відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням. Квитки можна придбати в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

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Нагадуємо:

Укрзалізниця в липні перевезла на 70% або 1 мільйон більше пасажирів, ніж у липні минулого року, кількість рейсів зросла на 31%.