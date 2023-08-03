Українські моряки тепер можуть складати в Польщі іспит на підтвердження кваліфікації

Українські моряки отримали можливість складати комп’ютерний іспит на підтвердження кваліфікації CES 6.0 в Польщі, у просторі "MRS in Poland".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Це дає можливість кадетам та випускникам українських морських закладів, які виїхали для проходження обов’язкової практики з плавання, підтвердити кваліфікацію з метою присвоєння звання за допомогою іспиту та отримати перший робочий диплом", - йдеться в повідомленні.

З 2 серпня розпочато прийом заяв на проходження тестів у Варшаві.

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Подати заяву на іспит моряк може як в Україні, так і за її межами – для цього достатньо направити запит поштою або через представника в Адміністрацію судноплавства або ДП "Моррічсервіс".

У Мінінфраструктури роз'яснили також, яким чином відбуватиметься екзамен.

Так, на іспиті буде присутній член Державної кваліфікаційної комісії моряків, який одразу після його закінчення ознайомлюватиме моряка з результатами та видаватиме сертифікат.

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"Складання іспиту з використанням міжнародно визнаної системи комп’ютерного тестування CES 6.0 є єдиною офіційною умовою для підтвердження кваліфікації з метою присвоєння звання. Оформлення результатів відбувається автоматично без втручання людського фактора, що унеможливлює корупційну складову", - розповіли в Мінінфраструктури.

Також повідомляється, що незабаром кожен моряк зможе подати заяву на іспит засобами порталу "Дія".

"Команда Мінінфраструктури та Адміністрації судноплавства разом з "Дія" продовжують впроваджувати електронні сервіси для моряків за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах TAPAS. Наразі триває перший етап реалізації послуги — бета-тестування", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

У вересні минулого року морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу. Це передбачає постанова уряду від 2 вересня 2022 р. № 992.