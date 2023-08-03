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Українці взяли у звичку проводити вікенд у Польщі - дані Держприкордонслужби

Четвер, 3 серпня 2023, 11:15 - Лія Ільченко

Держприкордонслужба заявляє про значне зростання потоку громадян, які перетинають кордон України, при цьому більша частина пасажиропотоку припадає на Польщу, і зростає він з п’ятниці по понеділок.

Це випливає з інформації Держприкордонслужби щодо роботи пунктів пропуску.

"Більш ніж половина пасажиропотоку припадає на українсько-польську ділянку кордону, особливо кількість охочих перетнути кордон зростає з п’ятниці по понеділок. Через це перед пунктами пропуску можуть виникати накопичення осіб та транспорту", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Держприкордонслужбі відзначають тенденцію значного зростання потоку громадян, які перетинають кордон України.

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"У липні Держприкордонслужбою оформлено пропуск через кордон з країнами ЄС та Молдовою понад 3,8 млн осіб. Для порівняння, цей показник на близько 1 мільйон осіб вищий, ніж у травні", - повідомляють прикордонники.

Частка наших співвітчизників серед осіб, які перетинають кордон, складає понад 85%. Переважно це жінки, діти, літні люди.

Нагадуємо:

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Інформацію щодо стану черг з території суміжних держав можна простежувати за посиланням.

Держприкордонслужба Польща
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