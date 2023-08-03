Курс валют на 3 серпня: готівкова гривня слабне до долара

У четвер, 3 серпня, готівковий долар на "чорному ринку" дещо подорожчав, але не змінився в банках, готівковий євро дешевшає.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,17 - 37,35 грн проти котирувань у 37,12 - 37,31 у середу.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,03 - 41,36 грн проти курсу 41,07 - 41,77 грн за євро в середу.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,5 грн (курс на 2 серпня – 36,9 - 37,5 грн);

Євро – 40,75 - 41,55 грн (курс на 2 серпня – 40,85 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,35 грн;

Ощадбанк – 36,75 - 37,75 грн;

Укрексімбанк – 36,9 - 37,7 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда