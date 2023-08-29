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"Армія відновлення" вже налічує майже 50 тисяч безробітних: вони заробили 305 мільйонів

Вівторок, 29 серпня 2023, 17:45 - Олексій Павлиш
 
фото: мвс

У рамках проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт вже залучили майже 48 тисяч безробітних - вони заробили вже 305 млн грн.

Про це повідомили у Мінекономіки.

За словами заступниці міністра Тетяни Бережної, проєкт працює вже у 19 регіонах - нещодавно до нього долучилась Кіровоградська область.

Зазначається, що лідером серед регіонів в цьому проєкті є Харківська область, де такі роботи виконують понад 9 тисяч безробітних.

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Також серед найбільщ активних учасників проєкту: 

  • Полтавська область - 7 037 осіб;
  • Донецька область - 5 734 особи;
  • Чернігівська область - 5 152 особи;
  • Київська область - 5 140 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.

Так, найчастіше безробітних залучають до:

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  • робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
  • розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
  • надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;
  • плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
  • допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
  • розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
  • облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;
  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
  • робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Економічна правда

робота Мінекономіки
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