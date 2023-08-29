"Армія відновлення" вже налічує майже 50 тисяч безробітних: вони заробили 305 мільйонів
У рамках проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт вже залучили майже 48 тисяч безробітних - вони заробили вже 305 млн грн.
Про це повідомили у Мінекономіки.
За словами заступниці міністра Тетяни Бережної, проєкт працює вже у 19 регіонах - нещодавно до нього долучилась Кіровоградська область.
Зазначається, що лідером серед регіонів в цьому проєкті є Харківська область, де такі роботи виконують понад 9 тисяч безробітних.
Також серед найбільщ активних учасників проєкту:
- Полтавська область - 7 037 осіб;
- Донецька область - 5 734 особи;
- Чернігівська область - 5 152 особи;
- Київська область - 5 140 осіб.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.
Так, найчастіше безробітних залучають до:
- робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
- розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
- надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;
- плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
- допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
- розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
- облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;
- будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
- робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.
Економічна правда