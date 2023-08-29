Криптобіржа OKX слідом за Binance оголосила про обмеження для росіян

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Одна з найбільших криптобірж світу OKX із 29 серпня закрила для клієнтів можливість здійснювати операції з використанням російського рубля на своїй p2p-платформі.

Про це повідомила біржа у своєму Telegram-каналі.

При цьому користувачам з Росії, як і раніше, доступна можливість торгівлі іншими валютами.

Раніше цього тижня угоди на платформі стали недоступні для клієнтів підсанкційних банків. До посилення режиму торгів для росіян раніше перейшла і Binance - найбільша у світі криптобіржа заборонила росіянам угоди через свій p2p-сервіс з усіма валютами, крім рубля.

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Як пише Forbes Russia, 28 серпня на біржі стали недоступні угоди, які оплачували з карток російських підсанкційних банків, зокрема "Сбера", "Тинькофф" і Альфа-банку.

Нагадаємо:

Найбільша у світі криптобіржа Binance переоцінює свій російський бізнес, включаючи можливість повного виходу з колись важливого ринку, який перетворився на головний біль.

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Економічна правда