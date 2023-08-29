Криптобіржа OKX слідом за Binance оголосила про обмеження для росіян
Одна з найбільших криптобірж світу OKX із 29 серпня закрила для клієнтів можливість здійснювати операції з використанням російського рубля на своїй p2p-платформі.
Про це повідомила біржа у своєму Telegram-каналі.
При цьому користувачам з Росії, як і раніше, доступна можливість торгівлі іншими валютами.
Раніше цього тижня угоди на платформі стали недоступні для клієнтів підсанкційних банків. До посилення режиму торгів для росіян раніше перейшла і Binance - найбільша у світі криптобіржа заборонила росіянам угоди через свій p2p-сервіс з усіма валютами, крім рубля.
Як пише Forbes Russia, 28 серпня на біржі стали недоступні угоди, які оплачували з карток російських підсанкційних банків, зокрема "Сбера", "Тинькофф" і Альфа-банку.
Нагадаємо:
Найбільша у світі криптобіржа Binance переоцінює свій російський бізнес, включаючи можливість повного виходу з колись важливого ринку, який перетворився на головний біль.
Економічна правда