Київський бізнесмен торік профінансував бюджет РФ на пів мільйона доларів - СБУ

Служба безпеки викрила київського бізнесмена, який торік переказав до бюджету РФ понад 50 млн рублів (518 тисяч доларів), йому оголосили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на власника київської торговельної компанії, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.

За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у Москві.

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Напередодні великої війни бізнесмен виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора.

"Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків", – зазначили в СБУ.

Таким чином лише протягом минулого року він профінансував державну казну Росії на понад 50 млн російських рублів.

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Фактичне "операційне" управління підприємствами здійснювала із Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру в пособництві державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки сам бізнесмен перебуває за межами України, вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності. Щодо спільниці фігуранта – вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Обом загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадуємо:

Служба безпеки арештувала майно російського генерал-полковника Валерія Капашина в Полтавській області на понад мільярд гривень.