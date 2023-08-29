В Україні попри війну зменшилася кількість громадян, які оцінюють стан економіки негативно

Якщо в листопаді 2021 року 58% українців оцінювали економічну ситуацію в країні як погану або дуже погану, то в червні 2023 року їх кількість зменшилася вдвічі.

Це показало дослідження Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося в рамках соціологічного моніторингу "Українське суспільство" на замовлення Інституту соціології НАН України.

Розділ дослідження, присвячений вивченню громадської думки у розрізі економіки, показав, покращення оцінок економічної ситуації в Україні. Попри війну, позитивні зрушення суспільної думки відбулися у 2022 році й залишилися майже незмінними у 2023 році.

Так, у листопаді 2021 року 58% громадян оцінювали стан економіки як поганий або дуже поганий, 38,1% - вбачали як погані, так і позитивні тенденції, і лише 3,8% давали позитивні оцінки, оцінюючи стан економіки як хороший або дуже хороший.

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Але вже у 2022 році відбулася кардинальна зміна суспільних настроїв. 27,8% оцінювали стан економіки скоріш як поганий або дуже поганий, 53,9% - не мали однозначної оцінки, відзначаючи як негативні, так і позитивні тенденції, а 18,4% опитаних оцінювали стан економіки як добрий або дуже добрий.

У 2023 році кількість тих, хто оцінював стан економіки як поганий та дуже поганий, склала 29,4%, не мали однозначної оцінки - 56,8%, і 13,9% опитаних оцінювали стан економіки як добрий або дуже добрий.

Також, відбулося покращення громадської думки щодо доходів.

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Так, у 2021 році 52,4% громадян вважали, що їхні доходи відчутно нижчі тієї суми, яка їм потрібна для нормального життя. У 2022 та 2023 роках кількість таких громадян зменшилася відповідно до 40,6% та 43,5%.

У 2021 році 15,3% громадян вважали, що їхні доходи приблизно відповідають потребам. У 2022 році їх кількість збільшилася до 24,3%, у 2023 році трохи знизилася - до 21,9%.

У 2021 році лише 1,2% громадян вважали, що їхні доходи значно перевищують рівень, необхідний для забезпечення нормального життя. У 2022 році їх кількість, попри війну та інфляцію, збільшилася до 3,2%. У 2023 році 2,6% громадян вважають, що їхні доходи значно перевищують суму, яка їм потрібна для нормального життя.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера за мобільними телефонними номерами.

Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року.

Нагадуємо:

Соціологічний моніторинг "Українське суспільство" проводиться з 1994 року. Інструментарій дослідження розроблений Інститутом соціології НАН України.

Результати опитування репрезентують доросле населення України. З 2014 року - за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу.