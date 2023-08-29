Toyota зупинила роботу 14 заводів через збій виробничої системи

getty images

Корпорація Toyota призупинила роботу всіх 14 своїх складальних заводів у Японії через збій виробничої системи, що призвело до зупинки внутрішнього виробництва найбільшого у світі автовиробника.

Про це повідомляє Reuters.

За словами речника компанії, збій заважає Toyota замовляти компоненти, і його причина з’ясовується, але навряд чи він пов’язаний з кібератакою.

Toyota призупинила роботу 12 заводів на своєму внутрішньому ринку з ранку вівторка та додала останні два після обіду. Наразі незрозуміло, скільки продукції буде втрачено.

Реклама:

Підрахунки Reuters показали, що на заводи разом припадає близько третини світового виробництва автовиробника.

Внутрішнє виробництво Toyota відновлювалося після серії скорочень виробництва, звинувачених у дефіциті напівпровідників. Виробництво в січні-червні зросло на 29%, що стало першим за два роки.

Підрахунки агентства демонструють, що виробництво в Японії в середньому становило близько 13 500 автомобілів щодня в першій половині року. Це виключає транспортні засоби групи автовиробників Daihatsu та Hino.

Реклама:

Минулого року діяльність була припинена на один день, коли постачальник зазнав кібератаки, що завадило Toyota замовляти запчастини. Toyota відновила роботу за допомогою резервної мережі.

Хоча причина останньої несправності була незрозумілою, корпоративний сектор Японії останніми днями був напоготові, оскільки компанії та державні установи повідомляли про агресивні телефонні дзвінки.

Уряд заявив, що дзвінки, ймовірно, надійшли з Китаю та стосувалися викиду Японією очищеної радіоактивної води з аварії атомної електростанції Фукусіма в Тихий океан.

Нагадуємо:

Японський автовиробник Toyota спільно з партнером - Pony.ai - планують серійне серійне виробництво роботаксі в Китаї, створивши в цьому році підприємство, яке вироблятиме авто, що використовують технологію автономного водіння від стартапу.