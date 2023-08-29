Нафта дешевшає через побоювання щодо попиту

Ціни на нафту 29 серпня впали, оскільки побоювання, що подальше можливе підвищення процентних ставок у США може знизити попит, переважило побоювання, що тропічний шторм біля узбережжя Мексиканської затоки може вплинути на пропозицію.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ціна нафти марки Brent впала на 19 центів, або 0,2%, до 84,23 долара за барель до 06:40 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate впала на 24 центи, або 0,3%, до 79,86 долара.

Що вплинуло на ціни

Пізніше цього тижня інвестори очікують ключових економічних даних США, які допоможуть визначити курс процентних ставок цього та наступного року.

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Голова ФРС Джером Пауелл заявив у п’ятницю, що центральному банку США, можливо, доведеться підвищити ставки, щоб охолодити стійку інфляцію.

Ринки очікують, що ймовірність того, що ФРС витримає наступного місяця, становить 80%. Інструмент FedWatch від Refinitiv показав, але ймовірність підвищення ставок у листопаді зараз становить приблизно 56%.

Економічне відновлення Китаю сповільнилося через погіршення спаду нерухомості, низькі споживчі витрати та стрімке зростання кредитування, що спонукало Пекін знизити ключові ставки, щоб підтримати активність у другій за величиною економіці світу та споживачі нафти.

Хоча ціни на Brent і WTI з початку третього кварталу зросли приблизно на 12% і 13% відповідно, після скорочення видобутку ОПЕК+, перспективи економіки Китаю залишаються занепокоєними.

Тропічний шторм "Ідалія" обрушився на західну Кубу напередодні та став майже ураганом, коли він прямував до Флориди. Шторм, ймовірно, спричинить перебої з електроенергією та може вплинути на видобуток сирої нафти на східній стороні узбережжя Мексиканської затоки США.