У Раді вирішили обкласти податком надприбутки банків, що утворилися під час війни

Надприбутки банків, що утворилися внаслідок нарощування операцій з державними цінними паперами, хочуть обкласти тимчасовим податком.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Подали разом з колегами законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків. У разі запровадження запропонованої законопроєктом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн", - зазначив Гетманцев.

Законопроєктом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

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Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 років.

Гроші пропонується спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни.

При цьому, депутати посилаються на подібну практику, що існує в деяких країнах ЄС.

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"Подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету", - зазначив глава бюджетного комітету.

Нагадуємо:

За першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами – 73,5 млрд грн.

Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%.