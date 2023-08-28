Нафта дорожчає на тлі запровадження заходів з підтримки економіки Китаю

Ціни на нафту в понеділок, 28 серпня, зросли після вживання Китаєм заходів для підтримки економіки, попри стурбованість інвесторів темпами зростанням та подальшим підвищенням відсоткових ставок у США.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ціни на нафту Brent виросли на 19 центів, або 0,2%, до 84,67 доларів за барель до 06:27 за Гринвічем, тоді як нафта West Texas Intermediate у США коштувала 80,09 доларів за барель, що на 26 центів, або 0,3%.

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Що вплинуло на ціни

У п’ятницю Brent і WTI завершили падінням другий тиждень поспіль після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що центробанку США може знадобитися знову підвищити ставки, щоб приборкати надто високу інфляцію.

Нафта відіграє після того, як Китай вдвічі знизив збір на торгівлю акціями в понеділок в останній спробі стимулювати ринки.

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Індекс ділової активності Китаю (PMI), який має бути опублікований пізніше цього тижня, ймовірно, покаже більш похмурі економічні новини про другу економіку світу – PMI, ймовірно, скоротиться п’ятий місяць поспіль.

Учасники нафтового ринку оцінюють виступ глави ФРС Джерома Пауелла на економічному симпозіумі у Джексон-Хоулі.

"Ми готові підняти ставку ще вище, якщо знадобиться, і маємо намір зберігати обмежувальну грошово-кредитну політику доти, доки не з'явиться впевненість у тому, що інфляція стабільно рухається до нашої мети", – сказав він.

Ціни на нафту залишаються вище 80 доларів за барель завдяки підтримці падінням запасів нафти та скороченням поставок з боку ОПЕК+. Однак план скорочення поставок був підірваний перспективами пом’якшення санкцій щодо Ірану та Венесуели.