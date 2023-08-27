Міністр фінансів РФ прогнозує зростання ВВП у 2023 році на 2,5% і більше

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Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що ВВП країни-терориста у 2023 році зросте на 2,5%, а інфляція становитиме близько 6%.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у квітні Міністерство економіки підвищило прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 1,2% з падіння на 0,8%, хоча очікується, що незабаром він знову буде переглянутий. Центральний банк РФ прогнозує зростання ВВП на рівні 1,5%-2,5% цього року.

За словами Сілуанова, якщо минулого року економіка скоротилася на 2,1%, то цього року очікується, що вона відновиться приблизно на 2,5%, можливо, навіть більше.

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Він прогнозує, що інфляція повернеться до цільового рівня в 4% у 2024 році. Центральний банк прогнозує, що цього року вона знизиться до 5,0%-6,5%.

"Ми разом з Центральним банком будемо вживати всіх заходів для того, щоб знизити інфляцію до нашого цільового рівня", - сказав Силуанов.

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Агентство Reuters отримало доступ до закритого документа уряду РФ, який свідчить, що Росія вже витратила весь затверджений на 2023 рік військовий бюджет, а тому ухвалила рішення подвоїти витрати на армію.