Нацбанк продав на міжбанку понад 590 мільйонів доларів з резервів

За тиждень з 21 по 25 серпня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 590,15 млн доларів і купив 1,04 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 590,15 млн доларів. При цьому регулятор купив тільки 1,04 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 406,71 млн доларів, а тижнем раніше 469,4 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

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Водночас від початку 2023 року Нацбанк купив 195,22 млн доларів та продав 16,207 млрд доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда.

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