У Єврокомісії закликали РФ продовжити "зернову ініціативу"

Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс закликав РФ продовжити угоду, щоб дозволити безпечний експорт українського зерна через чорноморські порти.

Про це повідомляє Reuters.

За словами чиновника, російські обмеження на транспортування українського зерна через Чорне море створюють проблеми не лише для Києва, а й для багатьох країн, що розвиваються.

Домбровскіс, який перебуває в Індії для участі в зустрічі міністрів торгівлі G-20 зазначив, що РФ використовує "зерно як зброю".

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Наразі близько 45 млн тонн зерна, олійного насіння та супутніх продуктів було експортовано альтернативними маршрутами через Польщу та Румунію, забезпечуючи важливий життєвий шлях для України, сказав Домбровскіс.

Нагадаємо:

Останнє судно в рамках "зернової ініціативи" з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.

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Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.