На Полтавщині підняли вагон, що зійшов з колії: потяги вийшли звичних маршрутом

По обіді у п’ятницю на Полтавщині з колії зійшов вантажний вагон, у зв’язку з чим низку потягів було затримано – наразі вагон піднято і потяги відновили рух звичними маршрутами.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що вантажний вагон піднято з випередженням графіка. Поїзди харківського напрямку слідкуватимуть звичним маршрутом через станції Полтава-Київська та Миргород.

В УЗ уточнили, що суттєвих затримок вдалося уникнути. Наразі зміненим маршрутом прямує лише поїзд №73/93 Харків-Хелм/Перемишль, який прибуде до Києва із затримкою.

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Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі сходженням вантажних вагонів, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом. Це означало затримку на близько чотири години 8 потягів, з яких два – на Польщу.