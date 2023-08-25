П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Пенсіонерів, які не отримуватимуть або не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, можуть позбавити пенсію.

Цю, а також ще чотири додаткові підстави для припинення виплати пенсії передбачає законопроєкт №9453, який Верховна рада ухвалила в першому читанні.

Проєктом акта пропонується доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Крім того, враховуючи вихід України з низки угод з країнами СНД, а також з країнами-агресорами - Росією та Білоруссю, проєктом акта передбачається :

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врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;

визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в Російській Федерації.

Також пропонується відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Нагадуємо:

На сьогодні причини для припинення виплати пенсій визначені статтею 49 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Це:

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призначення пенсії на підставі документів, які містять недостовірні відомості;

неотримання пенсійних виплат через відділення поштового зв’язку протягом шести місяців підряд;

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

смерть пенсіонера;

влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років (виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі після досягнення пенсійного віку).

У деяких випадках пенсію можна поновити – для цього потрібно звернутися до будь-якого регіонального органу ПФУ та надати інформацію для поновлення пенсії. Після з’ясування обставин та відповідного рішення Пенсійного фонду виплати поновлять протягом 10 днів.