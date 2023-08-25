Очільник "Нафтогазу" Чернишов відвідував НАБУ

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов декілька разів відвідував Національне антикорупційне бюро України, де зустрічався з його директором Семеном Кривоносом.

Про це Чернишов розповів в інтерв’ю ЕП.

"Так, справді, я був у НАБУ. У мене була зустріч з Кривоносом", - підтвердив чиновник на запитання журналіста.

На цій зустрічі, за словами Чернишова, він та очільник НАБУ обговорювали взаємодію відомства з групою "Нафтогаз". Він додав, що таких зустрічей була одна чи дві.

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"Плануємо співпрацювати щодо збільшення транспарентності в роботі підприємств", - додав він.

Також очільник НАКу заперечив зв’язок цих зустрічей зі справою Василя Лозинського, який був заступником міністра Чернишова.

Читайте більше в інтерв'ю: Чи вистачить газу для проходження зими та як виглядає деолігархізація в енергетиці. Інтерв’ю з головою "Нафтогазу"

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Нагадаємо:

НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Кабмін своїм рішенням 22 січня звільнив Василя Лозинського, якого затримало НАБУ через хабар у 400 тис доларів, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.