Україна розробляє план економічного розвитку Криму після деокупації - Шмигаль

Уряд розробляє економічну модель розвитку Криму в рамках Стратегії відновлення півострова після його деокупації.

Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За словами премʼєра, модель складається з п’яти ключових пунктів.

Перший – це перетворити Крим на новий туристичний центр Європи. Це нова готельна інфраструктура та нові публічні простори під брендом Крим365

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Другий – з’єднання Криму з Україною, Європою та світом.

"Півострів як частина європейського транспортного простору, інтегрованого до TEN-T. Будівництво чотирьох автобанів, двох аеропортів міжнародного рівня, демонтаж Кримського мосту для безпечного мореплавства в Чорному та Азовському морях", – зазначив Шмигаль.

Третій – інтегрувати Крим до системи ENTSO-E. Крім того, планується розробка Чорноморського газового шельфу із залученням новітніх технологій. Завдяки цьому Крим стане нетто-експортером енергоресурсів.

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Четвертий – розвиток аграрного сектору. Уряд готує проєкт відновлення Каховської ГЕС для зрошення Півдня України.

"Зробимо ставку на малі фермерські господарства, масштабуємо на Крим програму єРобота з підтримки виноградарства", – додав Шмигаль.

Пʼятий – створення на півострові ІТ-хабу європейського та світового рівня. Спеціальний режим для залучення інвестицій в науку, освіту й інновації.

Премʼєр підкреслив, що Крим має стати українською Кремнієвою долиною.

Економічна правда.