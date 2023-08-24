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У Норвегії запрацювала найбільша у світі плавуча вітрова електростанція

Четвер, 24 серпня 2023, 09:00 - Ігор Пилипів
 
getty images

Норвезька енергетична компанія Equinor спільно з партнерами відкрили найбільшу у світі плавучу морську вітроелектростанцію Hywind Tampen.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що вітрова електростанція має постачати електроенергію до навколишніх нафтогазових платформ.

"Hywind Tampen складається з 11 вітряних турбін, закріплених на плавучій основі, яка прикріплена до морського дна, а не до океанського. Експерти галузі вважають, що нова технологія може використовуватися і на більших глибинах, які Equinor сподівається розробити", – йдеться в повідомленні. 

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Потужність електростанції становить  88 МВт, які мають покрити приблизно 35% річної потреби в електроенергії для п’яти платформ на нафтогазових родовищах Снорре та Гуллфакс у Північному морі, приблизно за 140 км від західного узбережжя Норвегії.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що ця ініціатива допоможе країні скоротити викиди CO2 і що раптове припинення видобутку нафти і газу не є рішенням енергетичного переходу.

Економічна правда. 

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Норвегія електроенергія нафта
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