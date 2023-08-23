Росія хоче обмінятись із Заходом замороженими активами

Росія пропонує країнами Заходу обміняти активи своїх компаній, які зараз заблоковані в РФ, на російські активи, заморожені країнами-партнерками України після повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише Financial Times з посиланням на Центробанк РФ, міністра фінансів РФ Антона Сілуанова та власні джерела в урядах країн Заходу.

Москва планує надати зацікавленим західним інвесторам можливість викупити активи російських компаній, які були знерухомлені в Європі, за рахунок власних коштів, що зберігаються на рахунках в Росії, і які не можуть бути витрачені за межами країни.

У Росії вважають, що угода потенційно може розблокувати 100 млрд рублів (1 млрд дол), які переважно належать роздрібним інвесторам, із загальної суми в 1,5 трлн рублів заморожених російських активів на заході.

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Пропозиція Москви компенсує роздрібним інвесторам їхні інвестиції в західні цінні папери, які були заморожені під дією західних санкцій і застрягли в розрахункових центрах, таких як бельгійський Euroclear, а також дозволить деяким західним компаніям повернути застряглі кошти з Росії, повідомила дотична до питання особа.

Росія ще не оприлюднила деталі запропонованого обміну, які будуть викладені в указі президента РФ.

Західні чиновники у розмові з FT зазначили, що їм нічого не відомо про цю пропозицію, і що жодних переговорів про можливий обмін активами не ведеться. Але будь-яка потенційна угода буде ускладнена юридичними та регуляторними труднощами для західних інвесторів при розпорядженні своїми активами в Росії, зазначають співрозмовники агентства.

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Чотири топчиновники в ЄС зазначили, що переговори між ЄС і Росією про можливий обмін фінансовими активами не ведуться. Один з них додав, що вони не вбачають детальні переговори про таку угоду реальною в близькому майбутньому.

Західні уряди ймовірно не погодяться на будь-яку угоду, яка прирівнює російські активи, заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, до західних активів, що застрягли в Росії внаслідок незаконних дій останньої.

За даними бельгійського уряду, майже 200 млрд євро російських активів були заморожені санкціями в Euroclear, найбільшому в світі розрахунковому центрі, 180 млрд євро з яких – резерви російського центрального банку. Наразі західні чиновники вивчають способи легального виведення прибутків від цих активів і пропонують їх як фінансову допомогу Україні.

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