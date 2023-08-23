УЗ додає рейси до Харкова та трьох міст на заході України

Укрзалізниця додає рейси на найпопулярніші напрямки – до Івано-Франківська, Ковеля, Ужгорода та Харкова.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На маршруті Київ - Івано-Франківськ - Київ додатковий рейс вирушить з Івано-Франківська 31 серпня о 20:40 з прибуттям до столиці о 06:25. У зворотному напрямку відправлення вранці 1 вересня – з Києва о 07:05 та з прибуттям до Івано-Франківська о 17:38.

Харківський напрямок посилять два додаткові рейси:

Реклама:

відправлення з Києва 31 серпня о 13:04 з прибуттям до Харкова о 20:31

відправлення з Києва 1 вересня о 21:57 з прибуттям до Харкова о 05:31.

У зворотному напрямку рейси з Харкова відправляться 31 серпня о 22:00 (з прибуттям до Києва о 05:00) та 1 вересня о 13:36 (прибуття до Києва – 21:05).

На Ковельському напрямку додатковий рейс вирушить зі столиці 1 вересня о 23:53 з прибуттям до Ковеля о 10:15, а у зворотному напрямку – відправлення 1 вересня з Ковеля о 11:25 та прибуттям до Києва о 20:05.

У напрямку Ужгорода також буде два додаткові рейси:

Реклама:

відправлення з Києва 1 вересня о 21:02 з прибуттям до Ужгорода о 13:25

відправлення з Києва 3 вересня о 16:07 з прибуттям до Ужгорода о 08:31.

У зворотному напрямку рейси з Ужгорода відправляться 31 серпня о 17:23 (прибуття в Київ о 10:39) та 2 вересня о 18:29 (прибуття в Київ о 10:46).