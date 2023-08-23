Всі розділи
Укр / Рус

Рада розірвала Угоду з Білоруссю про трудову діяльність

Середа, 23 серпня 2023, 17:55 - Лія Ільченко

Верховна Рада припинила дію Угоди між Україною та Білоруссю про трудову діяльність та соціальний захист громадян.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Цей документ визначав, що для отримання роботи громадянину необхідний дозвіл на працевлаштування, виданий відповідним органом держави на термін виконання роботи у певного роботодавця, але не більше ніж на один рік.

Положення Угоди залишаються чинними щодо трудових договорів (контрактів), які діяли на момент її припинення - до закінчення терміну, на який контракти було укладено.

Реклама:

Як зазначено в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту про припинення дії Угоди, рішення зумовлено воєнною агресією Росії та причетністю Білорусі до незаконного застосування сили проти України, а також підтримкою з боку РБ країни-агресора.

Нагадуємо:

Україна та Білорусь уклали цю угоду 17 липня 1995 року, ратифікували 26 квітня 1996-го і вона набула чинності 16 липня того самого року.

Реклама:
Білорусь Україна законодавство
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Мінʼюст подав позов про націоналізацію активів Міноборони Білорусі та російської авіакомпанії 17 серпня 2023, 09:21
Єврокомісія віддасть Україні та Молдові 135 млн євро, що передбачалися РФ і Білорусі 16 серпня 2023, 17:30
ЧАЕС мала проблеми з енергоживленням через ЛЕП в Білорусі 15 серпня 2023, 13:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті