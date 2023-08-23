Україну в найближчі п'ять років очікує розвиток, переконані дві третини українців - соцопитування

Дві третини українців упевнені в розвитку України в найближчі 5 років, кожен п'ятий чекає застою.

Це засвідчили результати соціологічного дослідження до Дня незалежності "Уявлення про патріотизм і майбутнє України", проведеного агентством Рейтинг 16-20 серпня 2023 року та оприлюдненого 23 серпня.

Водночас 21% респондентів вважають, що Україну найближчими роками чекає застій.

Більш позитивна оцінка - в опитаних старшого віку, у жінок, у тих, хто під час війни залишився в Україні.

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При цьому 61% опитаних є прихильниками безплатної медицини, 57% - безплатної медицини вищої освіти (24% в обох випадках - платної). 57% розраховують на заборону продажу української землі іноземцям (31% - що іноземці зможуть її купувати).

53% вважають, що держава в майбутньому має бути відповідальною за підвищення доходів громадян, 34% - що за це мають бути відповідальними самі громадяни.

42% переконані, що в Україні в майбутньому мають бути заборонені одностатеві шлюби, 37% - що заборонені.

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36% розраховують на заборону працевлаштування мігрантам із Близького Сходу, 50% - на дозвіл.

31% - прихильники держрегулювання в економіці, 48% - вільного ринку; 28% - "сильної руки", 64% - розширення демократії; 15% - посилення контролю, 75% - розширення свобод ЗМІ.

Опитування проводили серед 6050 респондентів, у т.ч. 700 внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в Україні, і 750 біженців з України. Структура масиву відображає структуру населення України станом на початок 2022 року.