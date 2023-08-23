Росіянам оголосили про різке подорожчання дитячого харчування

Компанія Nestle, яка залишилася працювати в Росії, мотивуючи це продажем "соціально значущих" продуктів, оголосила про різке підвищення цін на один із таких продуктів - дитяче харчування.

Починаючи з 4 вересня Nestle через девальвацію рубля підвищує на 9% відпускні ціни на дитяче харчування, включно із замінниками грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе і Gerber), готовими сніданками (Nesquik, Cosmostars, "Хрутка") і розчинними напоями з какао.

Про це пише "Коммерсантъ"

Рішення про підвищення цін у Nestle пояснили девальвацією рубля більш ніж на 30% з початку 2023 року, а у випадку з напоями з какао - ще й зростанням світових цін на сировину і цукор.

Реклама:

У Мінсільгоспі РФ заявили, що "вартість базової сировини для дитячого харчування і готових сніданків стабільна", і пообіцяли "додатково уточнити" позицію Nestle.

Але слідом за Nestle підвищити ціни можуть і інші виробники дитячого харчування, зазначає партнер консалтингової групи "НЕО Центр" Альбіна Корягіна. До числа основних виробників грудного молока в Росії, крім Nestle, входять Danone ("Тема", Aptamil) і InfaPrim (Nutrilak, "Нутріген", "Вінні").

У 2021 році ці три виробники випустили сукупно приблизно 32 тис. тонн продукції за внутрішнього споживання в 40 тис., уточнив гендиректор Streda Consulting Олексій Груздєв.

Реклама:

При цьому зростання відпускних цін на 9% не повністю компенсує витрати Nestle, підкреслює виконавчий директор "Русбренда" Олексій Поповичев.

"У Росії виробляють 70-80% замінників грудного молока, але сировина на 90% імпортна", - зазначив він.

У 2022 році молочні суміші для дітей вже подорожчали на 17%, нагадує Корягіна.

"Через девальвацію рубля дорожчають цілі групи продовольства, і сегмент дитячого харчування не виняток", - додала експертка.

Нагадуємо:

Уже у вересні в Росії можуть піти вгору ціни на продукти харчування, на які росіяни в середньому витрачають кожен третій рубль своїх доходів.

Російські виробники хліба готуються різко підвищити ціни на свою продукцію восени. У Росії, яка, згідно із заявою Володимира Путіна, пообіцяла поставити безоплатно зерно в країни Африки, із середини серпня пшениця 4 класу подорожчала на 24% порівняно з кінцем червня. Пшениця 3 класу додала в ціні майже 5%. Вартість борошна зросла приблизно на 10% за два останні місяці.

Крім того, на 50% подорожчало обслуговування імпортного обладнання, яким воліють користуватися виробники, а крім того, на 30% зросла ціна імпортного солоду і добавок.

Нарешті, різко подорожчала логістика: ставки автомобільних вантажоперевезень по Росії в січні-червні підскочили на 10-15%, а за окремими напрямками - майже на 40%.

Раніше про підвищення відпускних цін оголосили виробники курки, індички, яєць.

Також постачальники та виробники попереджають торговельні мережі про підвищення цін на м'ясо птиці та свинину до вересня. Серед іншого вони скаржаться на подорожчання і брак сировини.

Великі виробники майонезу і соусів вирішили підняти ціни через падіння рубля.

У Росії вперше за багато років влітку різко подорожчали овочі.

Російський уряд приготувався різко підняти акцизи на сигарети, щоб залатати бюджет.

Російська влада готує рекордне щонайменше за 10 років підвищення тарифів на газ для населення у відповідь на різке падіння доходів "Газпрому", який втратив виручку від поставок газу в Європу.

Водночас глава РФ Володимир Путін 22 серпня під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів заявив, що Росія увійшла до п'ятірки найбільших економік світу і обігнала Німеччину за паритетом купівельної спроможності.