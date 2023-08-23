ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період

Організація Об’єднаних Націй спільно з партнерами розпочала ініціативу щодо збору 268 млн доларів на підтримку України цієї зими.

Про це заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

З його словами, ООН разом з партнерами розпочали ініціативу із закликом зібрати 268 млн доларів, щоб підтримати понад 1,3 млн осіб конкретною допомогою в найближчі зимові місяці.

"Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 млн осіб і доставили понад 4 тис. генераторів в умовах гострої енергетичної кризи", - пояснив Дюжаррік.

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Дюжарріка зазначив, що внаслідок війни "серйозно пошкоджено" будинки, енергетичну, водопровідну та газову інфраструктуру, що наражає мільйони людей на надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні й триває до березня.

"Пріоритетними також вважаються ремонтні роботи в центрах для переміщених осіб і фінансова допомога переселенцям, "аби вони могли оплачувати оренду житла чи комунальні послуги". Гуманітарні організації допомагатимуть з ремонтом муніципальних систем опалення, додав речник Генсека", – йдеться в повідомленні.

Речник Генсека ООН підкреслив, що цієї зими в ООН надаватимуть пріоритет аварійному ремонту будинків у прифронтових громадах, а також доправлятимуть туди одяг, опалювальні прилади й "інші зимові товари".

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Економічна правда.