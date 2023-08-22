АРМА просить Кабмін призначити державного управителя Одеського НПЗ

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до уряду з пропозицією визначити управителя для Одеського нафтопереробного заводу за спеціальною процедурою.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Таке рішення прийняте з огляду на виявлення ризиків надзвичайної ситуації техногенного характеру на території підприємства", - пояснили в Агентстві.

Спеціальна процедура визначення управителя передбачена ст. 21-1 закону про АРМА. Управителя має визначити Кабмін з-поміж державних компаній, спроможних втілити найбільш оптимальну стратегію розвитку заводу.

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В АРМА додали, що ретельно проаналізували всю наявну інформацію про актив та напередодні звернення до уряду провело консультації з Одеською ОВА, Фондом держмайна та профільними компаніями нафтопереробної галузі.

"Одеський НПЗ свого часу був одним із найпотужніших підприємств у галузі, однак через постійну зміну власників, багаторічний простій та ворожі обстріли під час війни перетворився на доволі складний об‘єкт управління та інвестицій.

Тому в тісній координації з іншими відомствами докладаємо всіх можливих зусиль для відродження заводу у вигідний для держави спосіб", - зазначила голова АРМА Олена Дума.

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Нагадуємо:

У 2017 році районний суд Одеси виніс вирок про спецконфіскацію цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ, який належав олігарху Сергію Курченко.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він з'явився в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив футбольний клуб "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК".