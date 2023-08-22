"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Кривому Рогу
Вівторок, 22 серпня 2023, 12:39 -
Енергетики "ДТЕК" у вівторок уранці відновили електропостачання 50,5 тисяч сімей після ракетного удару по Дніпропетровській області.
Про це йдеться в повідомленні енергохолдингу.
"Аварійні бригади "ДТЕК" розпочали ремонт одразу після отримання дозволу від ДСНС і військових. На 06:15 вдалось заживити домівки близько 31 тисяч родин", - зазначили в компанії.
Впродовж наступних двох годин повернули світло й в інші знеструмлені оселі.
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Нагадуємо:
Російські окупанти зранку 22 серпня завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загарбники пошкодили приватні будинки, а також перебили високовольтну лінію електропередач.
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