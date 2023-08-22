Всі розділи
Укр / Рус

"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Кривому Рогу

Вівторок, 22 серпня 2023, 12:39 - Лія Ільченко

Енергетики "ДТЕК" у вівторок уранці відновили електропостачання 50,5 тисяч сімей після ракетного удару по Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні енергохолдингу.

"Аварійні бригади "ДТЕК" розпочали ремонт одразу після отримання дозволу від ДСНС і військових. На 06:15 вдалось заживити домівки близько 31 тисяч родин", - зазначили в компанії.

Впродовж наступних двох годин повернули світло й в інші знеструмлені оселі.

Реклама:

Нагадуємо:

Російські окупанти зранку 22 серпня завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загарбники пошкодили приватні будинки, а також перебили високовольтну лінію електропередач.

енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
В неділю в енергосистемі зафіксували новий рекорд споживання 21 серпня 2023, 19:03
Минулої доби вимикалась лінія, що живить ЧАЕС, причини з’ясовують - Міненерго 21 серпня 2023, 12:27
Уряд виділив 350 мільйонів для енергетичних компаній на підготовку до опалювального сезону 19 серпня 2023, 16:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті