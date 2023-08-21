Domino's Pizza запускає процедуру банкрутства російського бізнесу

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Компанія DP Eurasia N.V. - оператор бренду Domino's Pizza в Росії - не змогла продати свій російський бізнес та ініціювала його банкрутство.

Про це йдеться в повідомленні компанії, пише Meduza.

"В умовах все більш складної обстановки холдингова компанія DPRussia змушена піти на цей крок, який призведе до припинення спроб продажу DPRussia як діючого підприємства і, неминуче, до скорочення присутності групи в Росії", - заявили в компанії.

У DP Eurasia N.V. додали, що заява про банкрутство DPRussia буде подана відповідно до вимог законодавства у встановлені терміни.

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Невдовзі після нападу Росії на Україну, у березні 2022 року DP Eurasia оголосила, що відмовилася від роялті та інвестицій у РФ, але її підприємства продовжили роботу. На той момент в Росій працювало 188 піцерій мережі.

Нагадуємо:

У грудні 2022 року оператор Domino's Pizza в Росії заявив, що розглядає можливість продажу свого бізнесу через 10 місяців повномасштабної війни РФ проти України.

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У березні майстер-франчайзі мережі Domino's Pizza, компанія DP Eurasia, призупинила інвестиції у Росії, але 188 ресторанів продовжили роботу в країні.