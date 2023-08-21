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Шість пунктів пропуску на кордоні з 21 серпня почали пропускати автобуси лише за записом

Понеділок, 21 серпня 2023, 12:39 - Лія Ільченко

З 21 серпня проєкт "єЧерга" масштабовано на пасажирські автобуси, які тепер проходитимуть шість пунктів пропуску виключно за записом в електронній черзі.

Про це попереджає "Укртрансбезпека".

"Із 21 серпня рух автобусів регулярних та нерегулярних рейсів можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Нововведення стосується наступних пунктів пропуску:

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  • Краківець – Корчова (Львівська область)
  • Шегині – Медика (Львівська область)
  • Порубне – Сірет (Чернівецька область)
  • Мамалига – Крива (Чернівецька область)
  • Ягодин – Дорогуськ (Волинська область) – лише регулярні рейси
  • Устилуг – Зосин (Волинська область)

Записатися в чергу можливо на сайті echerha.gov.ua.

Для бронювання місця в "єЧерзі" водію автобуса потрібно:

  • на сайті echerha.gov.ua натиснути "Стати в чергу";
  • обрати "Автобус" та натиснути "Стати в чергу";
  • обрати пункт пропуску;
  • заповнити дані водія, дані автобуса;
  • перевірити всі внесені дані та натиснути "Стати в чергу".

Водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу.

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Як роз'яснюють в "Укртрансбезпеці", графік руху автобусів залишається незмінним. Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі, варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.

У тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.

Нагадуємо:

Раніше сервіс "єЧерга" оновив перелік, кому віддаватиметься пріоритет під час перетину кордону.

Держприкордонслужба Укравтодор
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