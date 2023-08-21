Шість пунктів пропуску на кордоні з 21 серпня почали пропускати автобуси лише за записом
З 21 серпня проєкт "єЧерга" масштабовано на пасажирські автобуси, які тепер проходитимуть шість пунктів пропуску виключно за записом в електронній черзі.
Про це попереджає "Укртрансбезпека".
"Із 21 серпня рух автобусів регулярних та нерегулярних рейсів можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону", - йдеться в повідомленні.
Нововведення стосується наступних пунктів пропуску:
- Краківець – Корчова (Львівська область)
- Шегині – Медика (Львівська область)
- Порубне – Сірет (Чернівецька область)
- Мамалига – Крива (Чернівецька область)
- Ягодин – Дорогуськ (Волинська область) – лише регулярні рейси
- Устилуг – Зосин (Волинська область)
Записатися в чергу можливо на сайті echerha.gov.ua.
Для бронювання місця в "єЧерзі" водію автобуса потрібно:
- на сайті echerha.gov.ua натиснути "Стати в чергу";
- обрати "Автобус" та натиснути "Стати в чергу";
- обрати пункт пропуску;
- заповнити дані водія, дані автобуса;
- перевірити всі внесені дані та натиснути "Стати в чергу".
Водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу.
Як роз'яснюють в "Укртрансбезпеці", графік руху автобусів залишається незмінним. Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі, варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.
У тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.
Нагадуємо:
Раніше сервіс "єЧерга" оновив перелік, кому віддаватиметься пріоритет під час перетину кордону.