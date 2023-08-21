На картах Open StreetMap невідомі поміняли географічні назви в Москві
Понеділок, 21 серпня 2023, 11:17 -
На картах некомерційного веб-картографічного проєкту Open StreetMap 21 серпня невідомі поміняли окремі географічні назви в Москві.
Зміни залишаються актуальними станом на 11 ранку, 21 серпня.
Найбільше "постраждав" центр Москви.
Так, зокрема, на карті з'явилися написи "Рубль здох", "Рашка здихає", "Дохлих росіян понад 250 тис. на СВО", "Путін кинув країну" тощо.
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OSM позиціонує себе як "безкоштовна географічна база даних, оновлювана і підтримувана спільнотою добровольців".
В OpenStreetMap при створенні карти використовується принцип вікі. Кожен зареєстрований користувач може вносити зміни в карту.
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